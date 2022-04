Jean Michel PETITJEAN

Développement commercial auprès de l'hôtellerie/restauration de luxe via un réseau de distribution spécialisé et grâce à des actions de prescriptions directe.

Mise en place de contrat "Corporate" avec les grandes chaines d'hôtel

Développement de réseau boutique pour un public amateur averti et passionné





Langues parlées :

* anglais - bilingue

* espagnol - courant : conversations professionnelles et extra professionnelles, compréhension et écriture de documents commerciaux complexes

* allemand - ancien bon niveau scolaire (10 ans) à rafraichir, bonne compréhension écrite de documents profesionnels complexes

* Chinois - niveau conversationnel de survie dans les déplacements profesionnels



Mes compétences :

Business

Business development

Création

Création de réseaux

Cuisine

Developpement d'affaires

Distribution

Export

Hôtellerie

Hôtellerie de luxe

Luxe

Réseaux de distribution