Jean-Michel PICAL-CAPRE

Dynamique, demeurant à l’écoute de mes interlocuteurs et doté d’un sens de la négociation, j’aime être créatif pour trouver des solutions adaptées à leurs propres besoins.



Mon engagement vis-à-vis de mon entreprise à promouvoir son image et son offre, ma détermination à apporter un service de qualité à mes clients et ma capacité à accroître le chiffre d’affaires sont autant de qualités qui sauront vous satisfaire.



Enfin, les différentes missions qui m’ont été confiées jusqu’à présent m’ont permis de relever de multiples challenges et d’améliorer mes facultés d’adaptation dans des environnements de travail divers et nouveaux.



Je souhaite désormais donner une nouvelle direction à ma carrière professionnelle en étant acteur de mon évolution.





Mes compétences :

-Gérer un portefeuille : fidéliser les clients existants et conquérir de nouveaux clients par la prospection.

-Négociations en centrales d'achats et magasins.

-Mettre en place la stratégie des "4P" : Présence du produit, Place dans le rayon, Prix, et Promo.

-Planifier et organiser une journée de travail : préparer ses visites et définir ses objectifs afin d’être crédible .

-Analyser ses résultats : chiffre d'affaire, volume, marge, évolution/objectif et évolution/réa N-1.

-Assurer une veille concurrentielle permanente et proposer des axes de développement pour répondre à l'évolution des attentes de nos clients.

-Communiquer un reporting d'activité sur mon secteur pour analyser mes performances.



Mes qualités :

-Adaptabilité

-Écoute

-Opiniâtreté

-Confiance en soi

-Force de persuasion

-Force de proposition

-Honnêteté

-Organisé et autonome

-Sérieux



Ma valeur ajoutée :

-15 ans d'expériences

-Mon réseaux

-Mon portefeuille clients



Mes attentes :

-Grandir, m'épanouir, et relevé le challenge dans une entreprise qui sera me faire confiance.

-Les possibilités d'évolution de carrière et l'ambiance dans l'entreprise.

-Être l'ambassadeur de la Marque/Entreprise.

-Autonomie.



