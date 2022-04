Jean-Michel POLLET

"Passionné des challenges et du contact, du commerce et du développement réseau rétail."



Des débuts en GSS et traditionnel dans le Groupe Bernard Tapie Sports, puis la GMS dans le textile et l'équipement de la maison. La création du magazine "Les Annonces de l'Automobile".

Et depuis plus de 18 ans dans le Développement réseau en Franchise (coopérative ou franchise) et Succursale : pour Atol Les Opticiens, Audika et Unilens'.

Aujourd'hui la Direction du Développement et Expansion de Passion Beauté.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Communication

Distribution

Développement commercial

Vente

Relationnel médical

Pilotage commercial

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Pharmacie

Franchisés

Audioprothèse

Optique