Jean-Michel POTREL

Expérience acquise dans l'univers de la grande distribution au sein de sociétés à marques reconnues (Skip, Omo, Cajoline, Lux, Bonduelle, Cassegrain) autour des fonctions commerciales.

Stratège et homme de terrain, fédérateur, efficace, force de propositions innovantes, mes spécialités sont les suivantes.

Création, organisation et management du service Force de Vente.

Définition et mise en oeuvre de stratégie commerciale

Fusion d'équipes de vente et gestion des relations entre différentes filiales.

Négociations grands comptes.



Mes compétences :

Négocier

Management

Merchandising

Commercial

Formation

Leadership

Direction commerciale