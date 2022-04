Jean-Michel PROTON

Mes 20 ans passés dans le secteur médical en Rhône-Alpes, m'ont forgé un excellent relationnel et une forte capacité d’adaptation aux changements. 17 ans en tant que négociateur et conseiller auprès des hôpitaux, prestataires de santé à domicile, revendeurs de matériel médical, m’ont donné un sens aigu de la satisfaction du client et du service.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Matériel respiratoire

Animation commerciale

Direction commerciale

Négociation commerciale