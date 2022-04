Jean-Michel RAUD

• Systèmes

- Exploitation

Windows server 2003 ; 2008R2 ; 2012

Linux CentOS

Windows professionnel XP ; Seven ; 8

- Rôles et services

Active Directory, DNS, GPO, DHCP, WBS, Cluster de basculement

Apache, OpenLDAP

- Virtualisation

Hyper-V, VmWare

- NAS

Synology, Netgear



• Réseaux

VLAN, routage, pare-feu, VPN IPsec & OpenVPN, DHCP, Wifi

Configuration Pfsense, routeur/pare-feu D-link, switch D-link

Câblage, Baie de brassage



• VoIP

Administration serveur IPBX (Asterisk/Trixbox)

Configuration Téléphone : Thomson ; Polycom ; Alcatel



• Protocoles :

DNS, DHCP, NTP, SIP



• Outils

Kaspersky, Cegid, OCS inventory, GLPI, MySQL, Wireshark, Google Apps for Work,

Sauvegarde Cobian ; Neobe Backup ; Veeam Backup Essentials,

Supervision Shinken



• Scripts & language

Batch, Bash

Notions PHP, HTML, SQL



• Analyse

Notions SDI, Gestion des risques, PRA



• Assistance utilisateur

Ecoute, détection et résolution d'incident



• Matériel

Dépannage hardware : ordinateur de bureau, serveur (changement de composant)



• Certifications

Titre Microsoft Certification Solutions Associate (MCSA) Windows Serveur 2012

- Installation & Configuration (70-410)

- Administration (70-411)

- Configuration avancés (70-412)