Jean-Michel ROSSERO

Avec une expérience de plus de 6 ans, en tant que responsable de programmes dans le domaine EUX pour le compte de Capgemini;

je suis à la recherche de nouveaux challenges sur des programmes de Transition, Transformation dans des environnements complexes et internationaux;

mais aussi, pourquoi pas, intégrer une gouvernance informatique pour piloter et réussir les programmes de transformation.





Mes compétences :

Ski

Offshoring

Helpdesk

Support informatique

Gestion de projet