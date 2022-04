Jean-Michel ROUX

Bonjour !



Ingénieur de formation technique (chauffage et climatisation), mon parcours professionnel est celui d'un "généraliste" manager d'activité.



En effet, étudier la climatisation, réaliser ensuite les travaux de réseaux enterrés d'un chantier "référence" (Euro-Disneyland), poursuivre par du génie civil urbain et environnemental, enchainer avec des ouvrages de protection acoustique, plus récemment gérer des travaux de désamiantage et de démolition-démantèlement-dépollution de bâtiments et sites industriels et après ça, partir prospecter au Brésil ... peu paraître un peu "débridé", non !?



Et bien pas du tout. Les fil conducteurs de mon parcours sont "les rencontres". Il y a les rencontres avec des projets, des personnes, des énergies et des lieux, celles qui donnent la motivation, le désir de s'investir pleinement avec une équipe, les belles rencontres ... et puis il y a les autres, qui génèrent rapidement ce besoin de "passer à autre chose" ... ce que l'ont fait, ou pas.

Au delà de ces rencontres, mes goûts pour la découverte, la remise en question, la mobilité, l'environnement et l'innovation ont fait le reste.



Durant ce parcours j'ai utilisé et développé mes compétences pour augmenter les performances des entités confiées dans des domaines tels que la programmation et le suivi d'activité de travaux, la gestion du personnel et des contrats et la gestion commerciale et financière d'activité. Elles m'ont également été utiles pour élever et maintenir des niveaux de performances élevés en terme de qualité et de sécurité pour satisfaire aux exigences de certains référentiels : ISO 9001/14001 - QUALIBAT 1112/1512/1513 - OHSAS 18001 - MASE.



Mes dernières missions m'ont amené à traiter des sujets techniques et environnementaux sensibles comme le tri et le traitement des déchets (DIB, DIS, DEEE, ...) lors d'opérations de démantèlement et/ou dépollution (y compris désamiantage) de sites.



J'ai passé 1 an entre la France et le Brésil (basé dans le Nordeste à Recife, état du Pernambouc, depuis mars 2010), dans une belle région longtemps exclusivement agricole (canne à sucre) mais en plein développement industriel.

J'en ai profité pour apprendre la langue, les codes du pays, les coutumes, je me suis intégré.

J'ai également suivi quelques cours de droit des entreprises et me suis impliqué dans quelques affaires commerciales.



En parallèle, j'ai créé une structure souple de services aux entreprises qui me permet d'offrir mes compétences soit en France, soit en développement ou support au Brésil.



J'ai maintenant intégré l'équipe de Cegelec do Brasil, et suis basé à Salvador-BA.



Mes compétences :

Dépollution

Management

Organisation

Qualité

Sécurité

Gestion de contrats

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Désamiantage

Démolition

Gestion de déchets

Gestion de projet