Jean-Michel ROUX

Domaines de compétences :

Leadership, management, qualité, ingénierie et conduite de projets.



Formation entièrement réalisée en alternance à l'IAE de Lyon (Université Lyon 3) en partenariat avec l'Institut de Socio-Economie des Entreprises et des ORganisations (ISEOR).



Expériences en conduite de projets dans divers secteurs et types d'organisations : analyses prospectives , élaboration d'outils de repositionnement professionnel, diagnostic général d'entreprise, système de management de la qualité.



Mes compétences :

Audit

autonome

Conseil

Cyclisme

Formation

Leadership

Management

Organisation

Qualité

Sport