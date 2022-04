Jean-Michel SAP

Après 9 ans d'expérience dans le secteur public, j'accompagne aujourd'hui les administrations dans leurs projets de transformation, en particulier dans les domaines suivants :

- dialogue et contrôle de gestion, cycle budgétaire, comptabilité analytique ;

- gouvernance et positionnement stratégique (tutelle / autorité fonctionnelle / opérateurs / services déconcentrés / collectivités) ;

- processus et schémas directeurs des systèmes d'information ;

- achats et gestion logistique.



Mes compétences :

Administration

Comptabilité

Comptabilité publique

DAF

Gestion de crise

Gestion juridique

Juridique

Suivi budgétaire

Conseil

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Audit

Droit des affaires

Droit

Marchés publics