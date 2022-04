Jean-Michel SOMMER

Expert en sécurité dans un environnement technique et notamment pour les applications SAP R3 et BI / BW, KM, Netweaver Portal, BO 3.1 et 4.0, Oracle HFM, Active Directory et l'accès au réseau. Expertise sur le réseau local de sécurité 802.1X, Sniffer, wifi, Port Scanner, linux, nmap, pare-feu.



Expertise en infrastructure réseau, télécom et salle informatique. Audit de conformité (SOX 404), de plan de reprise après sinistre (DRP), évaluation d'Infrastructure, de systèmes de télécommunication, d'informatique industrielle GPAO et MES. Management de déploiement pour des solutions business Intégrées (ERP: Finance, vente, logistique, achats). Gestion de l'externalisation de l'infrastructure et expérience des négociations au Niveau C et avec des partenaires Internationaux.



Expérience en gestion financière et budgétaire informatique. Management d'équipe de spécialistes et d'ingénieurs IT. Recrutement et organisation d'un service informatique, évaluations annuelles et définition des objectifs pour chaque membre de l'équipe. Évaluation de l'avancement des travaux et des besoins du département.



Mes compétences :

Logiciels libre

Architecture

Bases de données

Réseaux d'entreprises

Infrastructures informatiques

Manager