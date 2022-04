Jean-Michel TAULIAUT

MISSION :

- Élaboration du Plan Directeur de Validation des systèmes informatisés.

- Réalisation et suivi des actions définies dans le Plan Directeur de validation des systèmes informatisés.

- Rédaction, relecture et vérification de la documentation en rapport avec la qualification (Plans de validation, Protocoles, fiches de tests, rapports et autres documents) des systèmes informatisés.

- Suivi des tests de qualification réalisés par d'autres services ou par des tiers (fournisseurs, prestataires).

- Exécution des tests de Qualification/Validation et suivi des fiches d'anomalies.

Reporting :

- Avancement des Validations / Qualifications en cours

- Participe à la rédaction de toutes les procédures régissant les activités de validation des systèmes informatisés.

- Assure une "veille technologique" en matière de validation des systèmes informatisés.

- Gère les modifications et les accès dans l'ERP.

- Évalue et suit les demandes de modifications relatives aux systèmes informatisés.

- Gestion de projets



Mes compétences :

ITIL Foundation V3

ITIL

Qualité

Bonnes Pratiques de Fabrication

Management

Informatique

Industrie

Conseil