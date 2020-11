Jean-Noel ROIGNANT

Pragmatique, cartésien,...



Chef de marchés NON- ALIMENTAIRE secteur bazar,



-marchés : bricolage, jardin, automobile, culturel, sport, cycles, marque d'enseigne

-marchés saisonniers : jardin, plein air, camping, papeterie/écriture/maroquinerie scolaire, jouets, ameublement



missions : négociation de contrats cadre et offres promo produits - préconisation d'assortiments - connaissance des directives de commercialisation - approvisionnements - élaboration de prospectus - gestion de créances,



coordination dans la relation commerciale : centrale d'achats nationale jusqu'aux magasins - interface dans les flux logistiques et informatiques : fournisseur, transporteur, entrepôt



-organisation de salons régionaux