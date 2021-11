Jean-Paul JEAN-PAUL MARITON (MARITON)

J'ai plus de 20 années d'expérience dans les fonctions financières sur des postes opérationnels dans notamment des CSP de filiales de grands groupes internationaux, PME dans les secteurs de la distribution B to B (emballages industriels, produits médicaux, composants électroniques), de l'industrie (mobilier de bureau), du service (SSII, Edition de logiciel Bale III, restauration, agence de voyage, bijouterie, cabinets d'expertise comptable), dans le Luxe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Paie

Droit social

Juridique

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Fiscalité des entreprises et des groupes

Organisation

SAP ECC 6.0

Peoplesoft

Sage

Hyperion Financial Management