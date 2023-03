Jean-Philippe CAHEN

Créatif en agence de Publicité, je me suis tout de suite intéressé à l'informatique comme moyen d'expression et de communication.



Précurseur en PAO et Retouche photo dans mon agence de pub à Paris, j'ai commencé à travailler dès la sortie des premiers Mac et installé l'ensemble des réseaux de l’agence, formé son Artron. (3M) à l'époque et sur Silicon Graphic (les seuls machines à avoir la puissance qui faisait bien défaut à nos mac, une retouche photo en haute définition pouvait prendre des heures).



J’ai donc suivis l'évolution de la technologie et des logiciels appliqués aux arts graphiques.



Puis est arrivé le mouvement et l'interaction, ce qui m'a naturellement passionné, on passait enfin de l'image statique à l'interaction, sur CD Rom uniquement, grâce Director de Macromédia et au Lingo.

De la à commencé mon évolution vers l'informatique pure, le langage et les systèmes d'exploitations Windows, Mac et Linux.



Enfin est arrivé l'internet, non seulement l'interaction état présente, mais la communication avec l'utilisateur était immédiate, j'ai plongé dans le développement de sites interactifs vitrine au début puis configurés par des bases de données, avec bonheur.



Cette évolution du graphisme vers les sites interactifs, m'a obligatoirement poussé apprendre et comprendre le fonctionnent des machines, des serveurs, mais aussi des Réseaux, de leur administration, des mails, des différentes plateformes et protocoles, pour pouvoir choisir et mettre en place des solutions pérennes.



J’en suis donc arrivé à avoir ure double compétence communication et Responsable informatique ou DSI, tout en restant dans ce que j’aime, créer !



Créer des nouvelles façons de communiquer des messages par de nouveaux moyens technologiques.



LOGICIELS :

LINUX : Fedora core 9/10, Apache, PHP/MySQL

MICROSOFT : Windows 2000/XP, serveur et client, Exchange serveur, Office 2000/XP, SQL serveur, C#, .NET,….

Développement : Dreamweaver CS3 ; WebExpert, Websphere,

Bases : Access, SQL serveur, MySQL.

Langages : HTML, ASP, PHP, XML, JSP, CSS, Coldfusion, Java,

Graphismes : Photoshop, illustrator, FlashCS3, FireworksCS3, Xpress, Acrobat,…



FORMATION

Abitur (bac Allemand) en Allemagne.

Directeur Artistique (Académie Charpentier, Paris)



Langues :

Allemand courant/Anglais courant



Autres :

Expert Agrée Mac, Système, PAO, Multimédia. (Paris)

Formateur de chef de projet Multimédia CESI (Bordeaux)



Site Book : http://www.cahen.us



Mes compétences :

Webmaster

Intranet

Multimedia

PHP

Informatique

Base de données

HTML

Gestion de projet

E-commerce

B2B & B2C

Marketing

Rédaction

Social networking

Prestashop

Magento

Avant vente

Chef de projet

ERP