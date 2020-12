Jean-Philippe DUMAS

Après plusieurs expériences de vente et de management dans l'industrie et l'automobile au sein de grands groupes, qui m'ont apporté méthodes et structure, j'ai évolué ensuite dans la direction d'un centre de profit sur plusieurs pays au sein d'une société de plus petite envergure dans le secteur des produits d'hygiène cutanée pour les professionnels. Les responsabilités plus larges et plus opérationnelles que j'y ai exercées m'ont permis d'apprendre et de maitriser les différentes composantes de la gestion d'une société. Aujourd'hui je mets en application ces enseignements en ayant pris la direction de la filiale française d'un groupe familial allemand spécialisé dans les lubrifiants de spécialités.



Mes compétences :

Droit commercial

Ressources humaines

Lobbying

Grand Comptes

Management d'équipe

Négociation commerciale

Logistique

Transport

Marketing

Droit du travail

Administration des ventes

Droit des affaires