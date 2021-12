Jean-Philippe GARCIA

Créatif et passionné par l'amélioration de l'expérience utilisateur sur internet.



Compétences acquises durant plus de 10 ans à manager de nombreux projets de webdesign, expérience internationale, vision globale du marketing web.



Mon book en ligne vous fournira quelques exemples de réalisations notamment dans le domaine de l'e-commerce : https://www.jpg-design.com/



> A la recherche de missions freelance





Mes compétences :

Adobe illustrator

Photoshop

Html5

Marketing online

Ergonomie

Flash

After effects

Manager

Cinema4d

Marketing

Dreamweaver

Advertising

Adobe

Wordpress

eCommerce

Special Effects

Cascading Style Sheets

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects