Jean-Philippe GUY

Après 4 années passées au sein du Cabinet de conseil Beijaflore, successivement ingénieur commercial, ingénieur d'affaires et directeur de comptes, je suis entré chez SFR en 2008 comme Ingénieur Commercial Grandes Enytreprises sur le secteur de l'Industrie.Après 3 ans sur ce poste, j'ai pris un rôle d'ingénieur commercial en charge des partenaires et distributeurs SFR, avec pour mission de développer le business indirect et de recruter de nouveaux distributeurs.



J'ai rejoint le Groupe Level 3 en novembre 2014 comme Account Director en charge des intégrateurs IT, et des sociétés de conseil.

Level 3 est un opérateur Global de type Tier 1, qui possède son propre réseau et peut proposer à ses clients de la connectivité partout dans le monde.

Très présent aux US notamment depuis le rachet de TW, nos produits répondent aux attentes des entreprises disposant d'entités à l'étranger (transit IP, EPLS, VPLS, IPVPN, SIP trunking, Toll free...)



Mon rôle est de répondre aux besoins des entreprises de mon secteur et de développer le business croisé ainsi que les partenariats avec les intégrateurs et SSII.



Mes compétences :

Télécommunications

Vente

Développement commercial

Réseau

Management

Gestion de comptes