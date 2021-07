Jean Pierre BORGHESE

J'ai développé de fortes compétences en Electricité, Automatismes, chauffage, hydraulique d'abord chez un installateur électricien, puis chez un fabricant de machines spéciales pour l'industrie lourde.

Puis, j'ai mis ses compétences au service d'un maître d'ouvrage sur des grands sites tertiaires (ERP) pour moderniser ses réseaux électriques et CVC.

Ensuite, j'ai travaillé à l'international sur des équipements de traitement d'eau Ozone et UV.

Enfin, je maintiens et développe des installations techniques sur une usine chimique avec des process à feu continu.

J'ai "bouclé la boucle" en ayant été coté installateur, équipementier, exploitant ce qui me permet d'avoir plus de recul sur le développement des produits ou installations techniques.



Mes compétences :

Project manager

Electrical engineering

Courants faibles

Pompage

Chauffage climatisation reversible energies r

Encadrement d'équipe