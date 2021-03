Jean-Pierre DUPONT

Responsable d'Exploitation Logistique : j'ai exercé pendant 17 ans dans le secteur de la Prestation de Services Logistiques (Kuehne + Nagel, DHL) - 10 ans dans l'industrie du Sportwear (KILLY) - 3 ans dans un dépôt de presse régional distribuant 350 diffuseurs (Béziers Diffusion Presse).



Actuellement, je recherche un poste du même calibre dans la Distribution (Entrepôts Industriels ou Distributeurs), mais aussi dans la Prestation de Services Logistiques.

De plus, ayant emménagé dans le département de l'Hérault depuis Juillet 2019, je cherche dans les secteurs géographique suivants :

Hérault, Aude, Pyrénées orientales.



En conclusion, je suis en Bâtisseur, et possède une grande expérience dans le management des moyens humains et matériels en milieu opérationnel.

J'ai donc une bonne vision des activités d'entreposage et de distribution, et suis en mesure d'y impulser le changement.



Dernièrement, j'ai obtenu un CQP de Formateur me permettant d'avoir les bases (ingénierie) pour construire des modules de formation adaptés aux métiers de la logistique.



Mes compétences :

Planification stratégique

Management opérationnel

Relation fournisseurs

la démarche Lean Management

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit