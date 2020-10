Jean-Pierre GUENO

Mes livres



Collection « la mémoire de lencre » Editions Robert Laffont 6 volumes de 1992 à 1997

Un amour de stylo Editions Robert Laffont 1992

La mémoire du Grand Meaulnes Editions Robert Laffont, 1995

Les plus belles lettres illustrées Editions La Martinière 1998

Sand et Musset les enfants du siècle Editions La Martinière 1999

Paroles de Poilus Librio et Tallandier Radios Locales de Radio France 1998

LEnfance de lArt Editions La Martinière 1999

Paroles de détenus Les Arènes Librio France Bleu 2000

Les plus beaux manuscrits de la langue française Editions La Martinière 2000

Mémoires de maîtres, Paroles délèves Librio Octobre 2001

Chère Ecole Les Arènes Octobre 2001

Les plus beaux manuscrits de Victor Hugo Perrin Octobre 2001

Paroles dEtoiles Librio Les Arènes France Bleu France Info Octobre 2002

Les plus beaux récits de voyage La Martinière Octobre 2002

Les enfants du silence Milan France Bleu France Info Mars 2003

Nos premières fois Librio France Bleu France Info Octobre 2003

Mon papa en guerre Lettres de pères et mots denfants 14/18 » Les Arènes Octobre 2003 Librio Août 2004

Paroles du Jour J Les Arènes Librio Avril 2004

Les plus beaux manuscrits de George Sand Perrin Avril 2004

Les plus beaux manuscrits de femmes La Martinière Octobre 2004

Cher pays de mon enfance, Paroles de déracinés Les Arènes et Librio Octobre 2005

Paroles de Verdun Perrin Septembre 2006

Mon papa en guerre Montparnasse Avril 2006 DVD

Loncle dAmérique Omnibus Octobre 2006

Je taime Les Arènes Octobre 2006

Paroles dAmour Librio Octobre 2006

Paroles de poilus en BD Soleil Novembre 2006

Lettres à nos mères Librio Mai 2007

Paroles de femmes Les Arènes et Librio Octobre 2007

Paroles de Verdun en BD Soleil Novembre 2006

Voleurs de feu Flammarion Octobre 2007

Paroles de poilus au théâtre Naïve Novembre 2007 DVD

Paroles denfance Les Arènes / Librio Septembre 2008

Paroles détoiles en BD Editions Soleil Octobre 2008

Musset, lorphelin de Venise Editions Triartis Juillet 2009

