Jean-Stépahane ACADINE

Mes capacités d'analyse et mon esprit de synthèse, sont des qualités que jai su développer durant mon parcours professionnel dans les différents métiers de la Logistique. Elles mont, par exemple, permises de conduire ma mission support Supply Chain sur le site de Stelia à Saint-Nazaire, en coordonnant les flux entre les sites de production Stélia et les sites dassemblages dAirbus.



Grande capacité de résistance aux stress, je saurais mettre à profit mes compétences à planifier, coordonner et manager une ou des équipes logistique et cela même dans un secteur à forte concurrence.