Jean Yves BOUANAN

Coordination d' Equipe et de Projets 2016 - Opérationnel sur la conduite rationnelle et respectueuse de l environnement de PL/SPL et Autocars



Consultant SR -Entreprises de Transports -2013-2016



Titre Professionnel Technicien Supérieur Transports & Logistique

Préparation BAFM ( Formateur de Formateurs Conduite ) -2012



Licence SHS ( Aix-Marseille I UFR -Psychologie )

-option gestion des risques routiers 2011



Projet de re-orientation en 2010/2011



IPCSR ( Inspecteur Permis de conduire )

de 2002 à 2011

Départ volontaire fonction publique

en 2011



AFPS -IDSR ( Premiers Secours & Implication en Prévention Routière ).



Titulaire de toutes les catégories de permis



BEPECASER 96

Enseignant puis exploitant jusque 2001



BTS Informatique de Gestion ,complété par un diplome de technicien micro-informatique 1993

( homologué niveau III)





BAFA

spécialité audio-visuel -photo - video -



Passionné de mécanique auto , collectionneur de vehicules anciens -



Mes compétences :

Sécurité

Sécurité routière