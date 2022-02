Jean-Yves OLLU

Une expertise en projet ERP combinée à un parcours de chef d'entreprise, une carrière internationale de plus de 10 ans au sein de directions européennes de groupes autant d'atouts mis au service de mes projets clients.



Dans les missions que l'on me confie, j'apporte bon sens, pragmatisme et simplicité en m'appuyant sur les méthodes et outils adaptés aux objectifs fixés en recherchant une efficacité (organisationnelle et financière) maximum.



Mes compétences :

Transformation Numérique des Entreprises

Systèmes Industriels (ERP/MES)

Conseil en management

Conseil en organisation