Ingénieur, enseignant et chercheur expérimenté avec des compétences et réalisations dans les domaines suivants : 13 ans d'expérience en ingénierie, traitement des réclamations et audits clients, pilotage des fournisseurs (déplacements à l'international), développement des circuits intégrés et du design en mécanique, des cartes électroniques (PCB) et matériaux semi-conducteurs (R&D). Contrôle de la production, prototypes ou échantillons initiaux avec la réalisation rapide d'audits process, produit et/ou système. Statistiques avec des activités de benchmark (terrain), indicateurs de production associés au Lean Six sigma / MSP (Maîtrise Statistique des Processus). Contrôle qualité (réparations, mesures, équipes), opérationnelles via les outils FMEA, PLM, ERP, DOORS mais aussi documentaires (normes). Assesseur système CMMI, COBIT5, SPICE, AGILE secteur automobile en mécatronique et secteur des transports. Expériences dossiers de marquage CE (homologation), médical, mais aussi ferroviaire et informatique. Ingénieur diplômé UTBM promotion 2011. Pour la Recherche, 4 ans d'expérience : Docteur ès science promotion 2001 après un DEA de microélectronique, en lien avec l'ingénierie (amélioration du process). Pour l'enseignement, 3 ans d'expérience : pendant le doctorat, enseignement du français et en Recherche pour élèves de Master, en Master MEEF, enseignement spécialisé, adolescents et élèves du primaire, à l'étranger (Allemagne, Japon) et en tant que PES 1 an à l'Education Nationale. Diplômé en Maîtrise de Sciences Humaines et Sociales (promotion 2018) et admis au C2i2e (numérique éducatif). Ma page APEC : http://perso.apec.fr/jean-yves_rosaye. Merci de votre visite.



