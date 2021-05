Jeannine LOAEC

Parcours:



De formation couturière en habillement, après quelques années comme retoucheuse dans de petit magasins. Je viens à la décoration chez Eurodif, un grand magasin brestois de décoration d'intérieur, tissus d'ameublement, linge de maison, tapis d'orient.



Ensuite à St Maclou, j'ai acquis les connaissances nécessaires des techniques de chantiers de sols, peintures déco et revêtements muraux. Mon parcours professionnel ma également permis d'exercer mon expertise dans le conseil en aménagement de salles de bain, à la Sesco. En résumé j'ai une bonne connaissance de la tapisserie, la peinture, les tissus et voilages, barres à rideaux, les tapis, le parquet, le carrelage, les revêtements PVC ou linoléum, l'aménagement et l'équipement de la maison.



Création de Allégorie Consult Déco : de 2012 à 2017 (29 Finistère)

En 2016 je fais une formation de tapissier pour parfaire mes techniques et restaurer des sièges dans les meilleurs conditions puisque customiser les meubles est un vrai plaisir pour moi.



Parcours énergétique :



J'ai aussi suivi une formation Feng shui qui vient compléter mon côté technique et créatif. Pour penser bien-être intérieur et aider les énergies à bien circuler dans la maison. Car nous sommes influencés par les énergies que nous recevons et absorbons quand nous sommes chez nous, ou dans un lieu ou nous restons longtemps, le lieu de travaille par exemple.



Mais lors de mon dernier déménagement en plaçant mon lit selon les principes stricts du feng shui, je souffre de troubles du sommeil. C'est la formation en géobiologies qui a solutionné ce problème : en cause une veine d'eau souterraine passant sous mon lit .





Je suis enfin armer pour vous aider à trouver la paix intérieure dans votre home sweet home



EnQuête d'énergie : 35 Ille et Vilaine , création 2021



Pourquoi une nouvelle raison sociale ? Avec "Allégorie consult déco" j'ai surtout travaillé en mise en couleur, j'ai adorée.

Aujourd'hui avec "EnQuête d'énergie" je veux travailler dans le bienêtre chez soi, un vrai travail énergétique dans l'habitat. Aller plus loin en harmonisant la maison, le bureau, l'entreprise et continuer le travail énergétique sur le corps des habitant. Pour cela je lie 3 techniques entre elles : le feng shui, la géobiologie et l'apposition des mains.













Mes compétences :

- Accueillir et être à l'écoute.

- Étudier et comprendre les demandes et l'univers du client.

- Analyse et conseil feng shui, géobiologie pour du bien être.

- Des conseils en agencement, accord des couleurs, de matières et de styles.

- Une expertise des supports avant même de faire déplacer un architecte ou un artisan pour les devis, je peux conseiller sur la faisabilité d'un chantier ou ses limites.

- Rédiger une proposition commerciale

- Organiser le planning et prendre les rendez-vous.

- Adaptabilité.