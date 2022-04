Jeff SIEGER

Un community manager ne crée pas une communauté, il en fait pleinement partie.



Je crois personnellement en la vie et l'expansion d'une communauté. Son apport est significatif pour la marque si la stratégie marketing est adaptée à un bon community management. J'en ai eu la preuve durant mon expérience : la proximité avec le client fait du community manager un poste dans les stratégies à court, moyen et long terme d'une entreprise de services. Il ne suffit pas d'animer une communauté ni de la diriger dans un sens : il faut l'écouter, vivre avec elle, pour en tirer un bénéfice maximum. Ce qui fait vivre la communauté avant tout, c'est la passion.



Ma passion première est le jeu-vidéo. Mon objectif est donc de gérer une communauté dans ce milieu, pour une meilleure compréhension de la communauté et ainsi une meilleure efficacité dans l'ensemble de mon travail.



Spécialisations : Animation, reportings quali et quanti, support, modération.