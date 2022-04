Jegou-Nicolazic MARYLINE

Sage-femme depuis bientôt 11 ans j'ai eu un parcours à la fois hospitalier et libéral qui m'a permis de développer un grand nombre de compétences dans le domaine de la petite enfance:



-Connaissance des étapes du développement de l'enfant

-Maîtrise des règles d'hygiène et d'asepsie

-Techniques de communication, et de relation à la personne

-Gestion comptable et administrative

-Techniques pédagogiques



Je recherche aujourd'hui un poste d'adjointe de direction de structure d'accueil du jeune enfant





Mes compétences :

Hygiène

Stratégie de communication

Petite enfance

Ecoute

Pédagogie

Comptabilité