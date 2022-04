Jehan-Christophe CHARLES

J'ai rejoint l'entreprise CS-SI, comme conseiller du domaine maritime, dans l'agence de Toulon. Je mets au service de cette entreprise mon expertise opérationnelle et ma connaissance des arcanes du monde de la défense, en France et dans le monde. Cette expertise n'est pas réservée à CS-SI, mais peut-être partagée au sein d'un projet.

Mon entreprise, AEGATES Consulting, que j'ai menée pendant 5 ans, m'a permis de mieux connaître le monde de l'entreprise.

J'ai fait une belle carrière de 31 ans dans la marine nationale: j'ai commencé comme matelot de 2ème classe à Brest et j'ai fini officier supérieur breveté du Collège Interarmées de Défense (école de guerre).

j'ai beaucoup navigué, parcouru le monde, où j'ai rencontré des gens formidables et accueillants. j'ai maintenant une meilleure compréhension de ce qui nous entoure. J'ai fait de nombreuses opérations, sur mer et dans les airs (un peu à terre ausi), toujours à la pointe de la politique nationale.

je suis passionné de géopolitique et de stratégie et j'ai eu la chance d'exprimer cette passion en refondant la doctrine tactique de la marine nationale.

Je suis installé près de Toulon avec ma famille.

J'ai créé mon entreprise pour répondre au besoin de soutien opérationnel des entreprises qui travaillent pour la défense.



Mes compétences :

Conseil

Défense

Géopolitique