Les diverses expériences professionnelles acquises dans plusieurs secteurs d'activités différents m'ont dévoilé un goût particulier pour l'administratif et la comptabilité.

J' ai donc suivi une formation de secrétariat -comptabilité pendant une durée de dix mois que j'ai obtenue en juillet de cette année.

Je recherche donc un poste de secrétaire-comptable.

N'hésitez pas à me contacter si vous désirez en connaître un peu plus sur ma personnalité et sur mes principales motivations.





Mes compétences :

Litiges

Paie

Rapprochements bancaires

Classement

Achats Vente

Pack Office incluant bases de données Access

Gestion de stock

Statistiques

Acceuil physique et téléphonique

EBP

Rédaction de courriers

Imputations comptables

Déclarations sociales

Formalités liées au départ

Formalités liées à l''embauche

Congés de tous types

Déclaration de TVA