Après exercé pendant plusieurs années les fonctions d’expert financier auprès des entreprises au sein de la Banque de France, je me suis orientée vers les métiers de la formation afin de transmettre mon expérience. Pour cela, j’ai suivi une formation de responsable de formation pour adultes à l’université de Nantes, ce qui m’a permis de certifier mes compétences en matière de formation , ayant exercé en tant que formateur occasionnel au sein de mon entreprise.



Mes domaines d’expertise relèvent du secteur comptabilité, analyse financière, gestion financière, stratégie d’entreprise, mais également du secteur banque, relations banque-entreprises, primes publiques, procédures collectives, législation sociale, droit , économie d'entreprise…



J'interviens actuellement dans differents centres de formation, écoles de commerce, CFA banque, chambre des métiers..... J'effectue également des missions après de salariés d'entreprises dans les domaines qui relèvent de ma compétence (trésorerie, fiscalité, analyse financière, comptabilité générale et analytique... )



Rigueur, autonomie, organisation, adaptation, sens du service et des priorités, esprit d’initiative et commercial, sont quelques unes des compétences que j’ai développées lors de mes fonctions précédentes.



Je peux assurer des déplacements sans problèmes en cas de besoin.





Anne-Marie Fernandez-Lorenc

anne-marie.fernandez@orange.fr



Mes compétences :

Formateur

Consultant

Gestion financière

Strategie

Comptabilité

Banque