Jémael NOURMAN

Je suis issue d'une formation scientifique (Master de Biochimie et 6ème année Industrie Pharmaceutique (Qualité Totale et Biotechnologie ).



Au cours de mes 11 années d'expérience professionnelles dans le domaine de l'Industrie pharmaceutique, j'ai pu rapidement monter en compétences et me parfaire principalement en Gestion de Projet et en Validation des Systèmes d'Informations (SAP, MES, GED etc...).



BIVAO Consulting est un projet d'entreprise mûrement réfléchi et découlant naturellement des expériences (positives ou négatives) appréhendées sur le terrain. C'est dans cet optique que BIVAO Consulting a été fondé: totalement orienté vers la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

SAP

MES

Assurance qualité

Production

Industrie pharmaceutique

Recette fonctionnelle