Jennifer ASTORG

Titulaire d’un BTS Assistante de direction, formation consolidée par une licence Attaché de direction en alternance.



Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai acquis toutes les capacités d’organisation et de gestion nécessaires à la tenue des tâches incombant à une assistante. Je maîtrise parfaitement les logiciels Word, Excel, Powerpoint ainsi que la messagerie Outlook.



Mes diplômes et mon expérience en administration m’ont également permis d’acquérir de bonnes aptitudes techniques et générales : autonomie, sens du relationnel, grande capacité d’adaptation, bonnes capacités d’analyse et rédactionnelle.



Mes compétences :

Exchange

SAP

GPAO

Microsoft Access