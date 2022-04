Jennifer BECHLER

Je cherche à développer mon réseau.



Adecco PME, créé en 2011, est un réseau de 70 agences d’emploi de proximité.

Partenaire RH des TPE/PME de tous secteurs d'activités nous vous accompagnons dans vos projets avec agilité, plaisir et enthousiasme!



Adecco PME, c'est surtout une équipe de 200 collaborateurs passionnés et engagés auprès de ses clients et intérimaires.

Proximité, adaptabilité et réactivité sont au coeur de notre ADN.



Nous vous apportons des solutions RH sur-mesure pour améliorer la flexibilité de vos ressources humaines.



Mes compétences :

Gestion des Ressources Humaines

Droit social

Recrutement

Coaching

GPEC

Pack Office

Management