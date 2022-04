Jennifer BIDAULT

Accompagnant les architectes pour la mise en forme graphique et technique des projets, je réalise du relevé bâtiment/topographie, jusqu'au détail EXE des plans, descriptifs/quantitatifs et imageries adaptés aux phases et à la clientèle.

Mes dix années d'expériences mon permis de travailler sur des Maisons traditionnelles et contemporaines, des Logements, des Bureaux, des Bâtiments industriels, des Maisons de retraite, ERP le tous en construction et/ou extension.

La sécurité incendie et la réglementation PMR me suivent au quotidien.