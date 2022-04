Jennifer BRUNET MAERTENS

De part mes formations et experiences professionnelles, j ai acquis une certaine experience en conseil RH. Accompagner les demandeurs d emploi vers l employabilite, cibler les entreprises correspondantes en fonction des competences, du projet des demandeurs d emploi, sont des missions que j ai pu developper. Enfin, ma disponibilite, mon professionnalisme, ma rigueur, mon sens des responsabilites et de la prise d initiatives, me permettent d etre efficace dans les missions qui me sont confiees.



Mes compétences :

Reclassement individuel et collectif

Orientation et evaluation professionnelle

Diagnostic et construction de projet professionnel

Recrutement

Animation ateliers TRE

Elaboration des outils de communication

Conseil en formation

Reporting

Prospection entreprises

Positionnement en entreprises

Suivi et maintien en emploi

Formation