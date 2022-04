Jennifer CLOCHEAU

Passionnée d'informatique, très attirée par le développement logiciel.



Je suis autonome, rigoureuse, j'ai une grande capacité d'adaptation et un bon relationnel. Je me suis occupée pendant 5 ans du développemente de progammes en T-SQL, crystal report pour le compte de client utilisant l'ERP Syteline. Pour cela j'ai également été amenée à travailler sur les bases de données SQL server.



Techniquement, je connais le langage de programmation T-SQL, SQL, PHP, C, C++ , les bases de données SQL et les systèmes d'exploitation Windows 7/XP/2000/98se/95, j'ai également fait un peu de UNIX avec interface graphique.

Je connais les logiciels : crystal report, cognos, reportOne, EasyPHP, Photoshop, Word, Excel.

J'ai été amener à travailler avec des outils tel que : VMWare, TeamViewer.



Je lis sans problème l'anglais technique, j'arrive à suivre plus ou moins une conversation mais je ne le parle pas.



Je suis actuellement en poste, mais je suis à la recherche d'une nouvelle oportunitée.



Parcours professionnel :



11/2006 à ce jour : Ingénieur en développement chez G4(Conseil en systèmes informatique)

Mise en place de solutions pour des clients utilisant l’ERP Syteline. Développements de spécifiques et installations. Utilisation de bases de données, SQL Server, programmation en T-SQL et Visual basic. Utilisation de Crystal report et Cognos.



04/2004 – 11/2006 : Ingénieur en développement chez MEMOBOX (Gestion des télécommunications, effectif de 16 personnes)

http://demo.memobox.fr , http://optimitel.memobox.fr

Conception, réalisation et maintenance de sites internet sur la gestion des flux téléphoniques. Sites associés à des bases de données



08/2003 – 11/2003 : Chef de projet chez HABA France

(Négoce/Commerce gros industriel, effectif de 49 personnes)

Conception et réalisation du site internet de la filiale allemande, pour présenter l’activité de ventes de mobiliers et de jouets destinés aux collectivités et à la distribution



02/2003 – 07/2003 : Stagiaire (stage de D.E.S.S) chez E-STUDIO (Multimédia/Internet, effectif de 5 personnes)

Chef de projet/études, responsable de 2 personnes

Conception et réalisation d’une plate-forme d’informations et de services en ligne de niveau départemental, pour les entreprises, les administrations, les associations et les particuliers.



02/2002 – 07/2002 : Stagiaire (stage de maîtrise) chez V.I.P.S France (Equipement industriel, effectif de 50 personnes)

Etude et amélioration d’un logiciel de test pour des matériels automatiques de traitements de documents : optiques, magnétiques



Mes compétences :

Base de donnée

Cognos

Crystal Report

Informatique

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

PHP

Report One