Après avoir obtenu mon master 2 (commerce, management, marketing et conseil) à l’école supérieure de commerce et de management OMNIS à STRASBOURG, j'ai intégré deux entreprises pour y exercer le métier de conseillère commerciale. J'ai cependant au cours de ces prises de poste cultivé l'envie de gérer moi-même ma propre entreprise. Voilà pourquoi j'ai désormais ouvert ma propre entreprise.



Je suis également l’auteur du livre « Obsolescence programmée et désir de paraître » paru en 2014 aux éditions Edilivre. Lien : http://www.edilivre.com/obsolescence-programmee-et-desir-de-paraitre-jennifer-datez.html





Mes compétences :

Médical

Immobilier

Commerce

Management

Marketing

Conseil

Gestion de parc automobile