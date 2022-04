D’une expérience dans le domaine du QHSE spécialisée en santé, hygiène et sécurité, je suis en recherche active d'un poste de chargée de missions QSE ou HSE.



Bonne connaissance du secteur industriel et des normes ISO 9001 / 18001 / 14001 / 22001 (HACCP)



Recommandée pour mon professionnalisme, ma persévérance et polyvalence



Mes compétences :

Audit

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel