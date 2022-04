IMAGREEN, cabinet RH exclusivement dédié aux professionnels de l'environnement : énergies renouvelables, traitement de l'eau, gestion des déchets, construction et transport propre.



Nous proposons à nos clients un large éventail de services afin de mieux répondre leurs attentes :



- Recrutement.

- Mission temporaire / Assistance Technique / Interim Management.

- Portage Salarial.

- Pré-embauche = mission temporaire + embauche.

- Publication de vos offres d’emplois (pour vos profils juniors, vos stagiaires et vos VIE).





Nous intervenons sur l’ensemble des fonctions : fonctions techniques, fonctions commerciales, fonctions support.



Notre expertise s'appuie sur plus de 350 recrutements effectués à ce jour sur notre secteur d’activité.



Vous êtes un professionnel et vous avez une problématique RH pour laquelle vous souhaitez être accompagné ?



Vous êtes à la recherche d'un travail ou d'une mission valorisante ?



Pour concilier vos convictions profondes et votre ambition professionnelle ...



Jennifer DUCAMP

Ingénieur d'affaires - Société Imagreen

GSM: + 33 (0)6 69 43 90 98

Mail : jducamp@imagreen.fr

Site Web : http://www.imagreen.fr/index.php