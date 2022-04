Jennifer FUKS

Convaincue que l'analyse de l'opinion doit s'adapter aujourd'hui aux nouvelles évolutions sociétales, j'ai créée mon agence spécialisée dans la compréhension de l’opinion au service de la stratégie : FIFOC.



Nous accompagnons les acteurs publics et privés ( entreprises, institutions, collectivités, associations, entrepreneurs, instituts, agences, etc. ), avec des méthodologies innovantes de veille et d’études de l’opinion.



Notre expertise multi-sectorielle en conseil nous permet d’aller au delà des simples synthèses recos, et de vous accompagner tout au long de la prise de décision.





Mes compétences :

Communication

Gestion de projet