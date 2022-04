Jennifer GABRIELLI

Après 3 ans dans le domaine de la vente dont 2 ans en alternance pour valider un BTS MUC, je me suis orientée vers les Ressources Humaines en occupant différents postes RH tels qu'Assistante Paie, Assistante RH/Recrutement et Chargée de missions RH, afin de valider un Master 2 RH à l'IGS en Management des Ressources Humaines. J'ai pu développer diverses compétences comme le développement de la relation client, la communication mais aussi la gestion des Ressources Humaines.

Je possède aujourd'hui 4 ans d'expérience en Ressources Humaines généraliste.



Aussi, je suis prête à relever de nouveaux défis et ouverte à de nouvelles opportunités.







Mes compétences :

SAP