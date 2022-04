Jennifer GRALL

Bonjour et bienvenue,



Après une formation et plusieurs années dans le commerce, j’ai développé au fil de mes expériences professionnelles mon champs d’application à toute la partie gestion, qu’elle soit humaine, commerciale, administrative ou comptable.

Actuellement en CDD, je suis prête à relever tous les défis !!!



Merci pour votre visite et à bientôt…



Mes compétences :

Autonomie

Réactivité

Polyvalence

Esprit d'initiative

Dynamique

Rigueur

Gestion administrative

Réponse aux appels d'offres

Vente

Management commercial

Microsoft Office