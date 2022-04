Jennifer HURTELOUP

En plus de mes compétences listées dans le descriptif de mes fonctions passées et actuelles, je suis une personne autonome, polyvalente et ayant de grandes facilités d'intégration.



Bien que travaillant actuellement dans une société française, je suis bilingue en anglais et le domaine de l'international m'intéresse particulièrement.

Si l'opportunité se présente, je serai enchantée d'accomplir des missions ponctuelles à l'étranger.



Mes compétences :

marketing

international

communication