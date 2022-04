Jennifer KAROUBY

Jeune ingénieur diplômé en biotechnologie, j’ai une expérience de plus de 2 ans en industrie avec un fort intérêt pour les sciences biomédicales. Dynamique et curieuse j’aime le travail en équipe. Mon expérience à l’international m’a permis de développer ma capacité à m’adapter rapidement à un nouvel environnement et à être autonome. Apres avoir travaillé 18 mois au cœur d’un pôle d’excellence en biotechnologie à San Diego, je désire retourner vers un poste plus technique en recherche appliquée mais reste ouverte à toute proposition.