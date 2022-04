Jennifer LEJEUNE

Bonjour,



Bienvenue sur mon profil. Je travaille pour la société FACTUM GLOBAL FINANCE à Toulouse. Société française indépendante, FACTUM GLOBAL FINANCE propose depuis 20 ans des solutions de leasing et de gestion de parc pour les équipements de nouvelles technologies dans les domaine de l'informatique (pc, logiciel...), de la santé (scanner, imagerie...), des véhicules (camions, bus, véhicule de direction, engins de chantier...) et de l'industrie (robotiques, matériel industriel, compresseurs...).

Nous aidons les entreprises à gérer leur budget et à gérer le renouvellement de leurs équipements tout en bénéficiant des avantages de la location évolutive.

Nous sommes une alternative à votre banque. Pour tous projets, n'hésitez pas à me contacter au 06 78 35 44 62.



Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Rigueur

Organisation du travail

Leasing