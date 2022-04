Jennifer LEPAGE

Pourquoi pré-sélectionner ma candidature parmi les dizaines de CV que vous recevez ?

-- > Spécialisée depuis 10 ans dans la gestion de risques, je sais répondre aux demandes que personne ne sait traiter, aux nouvelles obligations qui n'ont pas encore de réponses standardisées (ou de solutions tout court !)



Dans ce monde où tout est standardisé, je dispose d'un parcours atypique.

Compétences juridiques, informatiques, manageriales, en communication et en finance : j'ai choisi de les combiner pour vous proposer encore plus d'efficacité.



Si vous êtes à la recherche d'un collaborateur autonome, dynamique et motivé, sur Reims et alentours, accordez-moi quelques minutes d'entretien : Je saurai vous prouver que je suis la nouvelle collaboratrice que vous recherchez !



Alors thé ou café pour notre rendez-vous ?



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Néerlandais

Gestion des risques

Lobbying

Lobbying et représentation d'intérêts

Anglais courant

Comptabilité analytique

Référencement

Management

Community management

Référencement internet

SMO

SEM

E-commerce

Blogging

SEO

Webmarketing