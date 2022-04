Jennifer MARTIN

Aujourd'hui Chargée d'affaires collectives je suis spécialisée dans la protection sociale des salariés ainsi que la retraite et l'épargne salariale /Indemnités de fin de carrière dans les PME PMI. Chargé de clientèle pendant 19 ans à Groupama et sur le marché des Artisans Commerçants, Prestataires de Services et professions libérales, j'ai pu acquérir une riche expérience de la vente et de la relation clientèle.

Mes qualités de battante ont fait de moi une commerciale performante en région PACA durant ces dernières années et pourrai apporter à une équipe un profil motivé et déterminé.



Mes principales missions depuis 15 ans passés au sein de GROUPAMA sont la distribution des produits d'assurances pour les professionnels artisans commerçants et professions libérales, mais aussi la vente des produits de prévoyance et retraite, d'épargne et produits bancaires et des offres collectives.



Mon parcours m'aura aussi permis de participer à la formation des techniques comptables et fiscales, mais aussi de contribuer à l'organisation de Salons comme Le Congrès des Experts Comptables de Marseille.



Mes compétences :

Relation client

Assurance

Demarche commerciale

Banque

Vente

Fiscalité

Prospection commerciale

Audit social en entreprise

Dynamisme

Épargne