Jennifer PINTO

Une professionnelle des Ressources Humaines passionnée et déterminée détenant un Master en Management des RH et plusieurs années d’expérience professionnelle.



Principale expérience dans des filiales d'entreprises internationales multi-sites avec des fonctions RH opérationnelles mais aussi stratégiques.



Réactivité, Flexibilité, Ambition, Force de proposition et Prise d'initiative sont les termes qui me caractérisent.



Je suis ouverte à toute opportunité professionnelle et prête à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière