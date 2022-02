Jérémie NGOULAKOBI

Bonjour!

Je m'appelle NGOULAKOBI Jérémie Grâce

Je suis Gestionnaire des Ressources Humaines bilingue et expérimenté, à la recherche d'une opportunité d'emploi, ouverte à toutes propositions et disponible immédiatement.

Vous pouvez me joindre au + 242 06 903 38 40

Par e-mail miangoulakobi@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Communication

Gestion événementielle

Relationnel

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software